Tarihi kalıntılar bulunan bölge definecilerin hedefi oldu belediye başkanı isyan etti: Kayayı mı söküp götüreceksin?

Rize İkizdere'de bilim insanlarının keşfettiği mağara resimleri ile eski yerleşim yerlerine ait bilgilerin gizli tutulduğu bölgede, defineciler izinsiz kazı yaparken yakalandı. Olay sonrası İkizdere Belediye Başkanı duruma isyan ederken, "Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan dolayı geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kaya resmi kimin ne işine yarar ki, kayayı mı söküp götüreceksin?" ifadelerini kullandı.