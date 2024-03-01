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Tarihi geçmiş etten sucuk! Sahte sucuk nasıl anlaşılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 10:43
Ramazan yaklaştıkça, gıda sahtekarları da piyasaya 'ucuz' etiketlerle dahil oluyor. Kıymanın ortalama fiyatı 400 lira civarı şu anda. Peki, bu rakam her yerde aşağı-yukarı aynıyken, 3 kangalı 150 liraya sucuk olur mu? Tabii ki mantıklı değil ama var. Peki nasıl oluyor? İşte o da içeriğinde gizli...
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Tarihi geçmiş etten sucuk!
Tarihi geçmiş etten sucuk!
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