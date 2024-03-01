01 Mart 2024, Cuma
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Tarihi geçmiş etten sucuk! Sahte sucuk nasıl anlaşılır?
Ramazan yaklaştıkça, gıda sahtekarları da piyasaya 'ucuz' etiketlerle dahil oluyor. Kıymanın ortalama fiyatı 400 lira civarı şu anda. Peki, bu rakam her yerde aşağı-yukarı aynıyken, 3 kangalı 150 liraya sucuk olur mu? Tabii ki mantıklı değil ama var. Peki nasıl oluyor? İşte o da içeriğinde gizli...