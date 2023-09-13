Tarihi evler çöküyor mahalle sakinleri endişeli

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi metruk binalar tehlike oluşturuyor. Evlerin yıktırılmasını isteyen Odunpazarlılar, "Ya yıkılıp çocuklarımıza zarar verecek ya da madde bağımlıları yakıp evlerimize yangın sıçratacak" dedi.