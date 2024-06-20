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Tarihi Erzurum Evleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 16:57
Tarihi "Erzurum evleri" ziyaretçilerini asırlık kültür ve lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalın aktardı.
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