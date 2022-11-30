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Tarihi Cuma Pazarı asırlardır ayakta! Yurdun dört bir yerinden misafirler ağırlanıyor

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Giriş: 30.11.2022 13:03
Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Bursa'nın tarihi Cuma Pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından müşterinin ilgisi çekiyor. Pazarın bir köşesinde hayvan satılırken diğer köşesinde geleneksel kavurmanın kokusu ortalığı kaplıyor.
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