Tarihi Cuma Pazarı asırlardır ayakta! Yurdun dört bir yerinden misafirler ağırlanıyor

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Bursa'nın tarihi Cuma Pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından müşterinin ilgisi çekiyor. Pazarın bir köşesinde hayvan satılırken diğer köşesinde geleneksel kavurmanın kokusu ortalığı kaplıyor.

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