Tarihi cami 96 yıl sonra cuma namazıyla kapılarını yeniden açtı |Video

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı. İlçenin ve bölgenin adeta sembolü haline gelen, Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatan Ala Cami'nin 6 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı..