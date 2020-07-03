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Tarihi cami 96 yıl sonra cuma namazıyla kapılarını yeniden açtı |Video

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Giriş: 03.07.2020 20:54
Güncelleme:03.07.2020 21:28
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı. İlçenin ve bölgenin adeta sembolü haline gelen, Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatan Ala Cami'nin 6 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı..
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