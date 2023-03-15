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Tarihi Balıklıgöl taştı! Bölge su altında kaldı

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 14:26
Şanlıurfa'daki sel tarihi mekanları da vurdu. Balıklıgöl taştı, bölge su altında kaldı. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi 2 metre yükseldi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Balıklıgöl'den son gelişmeleri aktardı. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi 2 metre yükseldi
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