Tarihi aşı boyalı İnebolu Evleri, mimari yapısı, rengi ve taşlı çatılarıyla, kendine has estetik bir duruş sergiliyor. A Haber ekibimiz de İstiklal Madalyalı ilçeye konuk oldu. Evlerin ruhunu ve dokusunu bizler için görüntüledi.