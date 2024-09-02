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Tarihi aşı boyalı İnebolu Evleri

Tarihi aşı boyalı İnebolu Evleri

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Giriş: 02.09.2024 10:52
Güncelleme:02.09.2024 10:52
Tarihi aşı boyalı İnebolu Evleri, mimari yapısı, rengi ve taşlı çatılarıyla, kendine has estetik bir duruş sergiliyor. A Haber ekibimiz de İstiklal Madalyalı ilçeye konuk oldu. Evlerin ruhunu ve dokusunu bizler için görüntüledi.
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Tarihi aşı boyalı İnebolu Evleri
Tarihi aşı boyalı İnebolu Evleri
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