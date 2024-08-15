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Tarihi Alan'daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!

Tarihi Alan'daki yangında Anzak Mezarlığı zarar gördü!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 22:58
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancı mezarlıklardan Anzak mezarlığı olan ‘Canterbury Mezarlığı' alevlerden zarar gördü.
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