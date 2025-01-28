29 Ocak 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Tarifeli masa! Masada boş oturma dönemi bitti
Kimi bir kahve söyleyip uzun uzun oturuyordu, kimi de dizüstü bilgisayarını alıp saatlerce mekânın masasında işlerini hallediyordu. Bazı işletmeler 'masa işgali' diyerek, buna son vermeye başladı. Zarara uğradıklarını söyleyen mekânlar, 'masa tarifesi'ne geçti. Peki müşteriye nasıl 'süre kotası' uygulanacak merak edenler için arkadaşlarımız araştırdı.