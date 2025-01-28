Tarifeli masa! Masada boş oturma dönemi bitti

Kimi bir kahve söyleyip uzun uzun oturuyordu, kimi de dizüstü bilgisayarını alıp saatlerce mekânın masasında işlerini hallediyordu. Bazı işletmeler 'masa işgali' diyerek, buna son vermeye başladı. Zarara uğradıklarını söyleyen mekânlar, 'masa tarifesi'ne geçti. Peki müşteriye nasıl 'süre kotası' uygulanacak merak edenler için arkadaşlarımız araştırdı.

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