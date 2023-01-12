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Tarhana… Mercimek… Kelle paça… Tavuk suyu… Hastalıklarda ilk tercih edilen çorba oluyor

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Giriş: 12.01.2023 12:02
"Sana bir çorba yapayım, sıcak sıcak iyi gelir..." Hangimiz özellikle kış aylarında hasta olduğumuz zaman bu sözü duymadık ki? Peki sıcak bir çorba içmek özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları atlatmakta gerçekten işimize yarıyor mu? Cevabı haberimizde...
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