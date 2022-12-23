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Tapuda yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 14:37
Yeni yılla birlikte emlak alım satımında yeni düzenlemeler geliyor. Devir işlemlerininin noter huzurunda yapılacağı düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Sühran Aras, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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