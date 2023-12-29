Tapuda dublörlü satışa suçüstü! Milyon dolarlık vurgun yapacaklardı

Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi, İzmir Urla'da değeri 1,5 milyon doları bulan villa ve arazisi için bir yakınına vekalet verdi. Ama vekalet verdiği o yakını dolandırıcılarla anlaştı. Sahte imzayla dublör kullanarak satış yapmaya çalıştı. Görevli memurun dikkati sayesinde her ikisi de gözaltına alındı.

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