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Tapuda dublörlü satışa suçüstü! Milyon dolarlık vurgun yapacaklardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 16:48
Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi, İzmir Urla'da değeri 1,5 milyon doları bulan villa ve arazisi için bir yakınına vekalet verdi. Ama vekalet verdiği o yakını dolandırıcılarla anlaştı. Sahte imzayla dublör kullanarak satış yapmaya çalıştı. Görevli memurun dikkati sayesinde her ikisi de gözaltına alındı.
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