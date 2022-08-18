Tapınaktan çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde...

Son dakika dünya haberi... Nijerya'nın Edo eyaletindeki bir tapınakta mumyalanmış halde 20 ceset bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs tutuklandı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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