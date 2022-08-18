18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tapınaktan çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde...

Tapınaktan çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2022 16:06
Son dakika dünya haberi... Nijerya'nın Edo eyaletindeki bir tapınakta mumyalanmış halde 20 ceset bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs tutuklandı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde... ÇIKANLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ! MUMYALANMIŞ HALDE...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde...
Çıkanlar dehşete düşürdü! Mumyalanmış halde...
Yanan ormanda umutlar yeniden yeşerdi
Yanan ormanda umutlar yeniden yeşerdi
CHP’nin paralel evreninde bugün...
CHP'nin paralel evreninde bugün...
Düşük ayarlı altın nasıl anlaşılır?
Düşük ayarlı altın nasıl anlaşılır?
Telefon bataryası elinde patladı
Telefon bataryası elinde patladı
Ankara’da sarhoş kavgası kamerada!
Ankara'da sarhoş kavgası kamerada!
Kalp krizi vakaları neden arttı?
Kalp krizi vakaları neden arttı?
Aniden etrafını sardılar! Kuyruğuyla çarpıp...
Aniden etrafını sardılar! Kuyruğuyla çarpıp...
Dakikalarca öldüresiye dövdüler o anlar kamerada
Dakikalarca öldüresiye dövdüler o anlar kamerada
Marmara depreminin acısı ilk günkü gibi taze
Marmara depreminin acısı ilk günkü gibi taze
Dökmen’in geçmişteki skandalı ortaya çıktı
Dökmen'in geçmişteki skandalı ortaya çıktı
Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı
Bunalıma giren buzağısını gezintiye çıkardı
Daha Fazla Video Göster