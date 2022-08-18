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Tapınakta dua eden keşişler saniyeler sonra neye uğradıklarını şaşırdı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında

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Giriş: 18.08.2022 09:00
Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir tapınakta keşişler dua ettiği sırada olanlar oldu. Panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Dua ederken öyle bir şey oldu ki... DUA EDERKEN ÖYLE BİR ŞEY OLDU Kİ...

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