18 Ağustos 2022, Perşembe
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Tapınakta dua eden keşişler saniyeler sonra neye uğradıklarını şaşırdı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında
Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir tapınakta keşişler dua ettiği sırada olanlar oldu. Panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...