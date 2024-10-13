13 Ekim 2024, Pazar
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Tantunide işin püf noktası ne?
Kırmızı etin doğranması ve haşlanarak yağda kızartılmasıyla, domates, soğan ve maydanozun içine takviye edilmesi sonucu yapılan Mersin tantunisi, şehrin vazgeçilmez damak tadı arasında yer alıyor. Ekibimiz bu işin mutfağına girdi püf noktalarını sizler için araştırdı.