13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Tantunide işin püf noktası ne?

Tantunide işin püf noktası ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 15:57
Kırmızı etin doğranması ve haşlanarak yağda kızartılmasıyla, domates, soğan ve maydanozun içine takviye edilmesi sonucu yapılan Mersin tantunisi, şehrin vazgeçilmez damak tadı arasında yer alıyor. Ekibimiz bu işin mutfağına girdi püf noktalarını sizler için araştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tantunide işin püf noktası ne?
Tantunide işin püf noktası ne?
Her şey bir merakla başladı!
Her şey bir merakla başladı!
Tabutlar yan yana dizildi
Tabutlar yan yana dizildi
A Haber polise saldırının yapıldığı yerde
A Haber polise saldırının yapıldığı yerde
Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor
Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor
Görenler şaşıp kalıyor! Esrarengiz yol
Görenler şaşıp kalıyor! Esrarengiz yol
Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı
Tam 60 yıllık hayat arkadaşlığı
Siirt’te bin 443 uyuşturucu hap ele geçirildi
Siirt’te bin 443 uyuşturucu hap ele geçirildi
Kazada ölen doktor Edirne’de defnedildi
Kazada ölen doktor Edirne'de defnedildi
Cizre’de Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız Sempozyumu
Cizre'de “Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız” Sempozyumu
Aranması olan taksi şoförü yakalandı
Aranması olan taksi şoförü yakalandı
AK Parti’nin acı günü! Erdoğan’dan taziye mesajı
AK Parti'nin acı günü! Erdoğan'dan taziye mesajı
Daha Fazla Video Göster