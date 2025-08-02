02 Ağustos 2025, Cumartesi
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Tandırda yakılan ateş evi küle çeviriyordu
Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Çinçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilaver A.'ya ait evin tandır kısmında kullanılmayan malzemeler yakıldığı sırada alevler, çatıda bulunan plastik su borularına sıçradı. Boruların tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm çatıyı ve müştemilat kısmını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.