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Tandırda yakılan ateş evi küle çeviriyordu

Tandırda yakılan ateş evi küle çeviriyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 16:11
Olay, Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Çinçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilaver A.'ya ait evin tandır kısmında kullanılmayan malzemeler yakıldığı sırada alevler, çatıda bulunan plastik su borularına sıçradı. Boruların tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm çatıyı ve müştemilat kısmını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Tandırda yakılan ateş evi küle çeviriyordu
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