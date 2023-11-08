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Tamire getirilen tabletin bataryası bomba gibi patladı! O anlar kamerada….

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Giriş: 08.11.2023 10:18
Konya'nın Akşehir ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bir anda patlayarak alev topuna döndü. Patlama anı ve tamircinin paniklediği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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