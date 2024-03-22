22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tamire gelen arabayla kaza yaptı! Emanet lüks araçla 2 iş yerine girdi

Tamire gelen arabayla kaza yaptı! Emanet lüks araçla 2 iş yerine girdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2024 19:57
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre oto tamircide çalışan biri kişi, tamir için kendisine verilen lüks otomobille hız yaptı. Kontrolden çıkan araç, iki iş yerine girdi. Dükkanlarda bulunanlar ölümden döndü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tamire gelen arabayla kaza yaptı!
Tamire gelen arabayla kaza yaptı!
Gaziantep’te Ramazan sokağı!
Gaziantep’te Ramazan sokağı!
Ben emniyettenim dedi, sivil vatandaş çıktı
"Ben emniyettenim" dedi, sivil vatandaş çıktı
Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı!
Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan son yolculuğuna uğurlandı!
İşte ustasından Kayseri yağlaması tarifi
İşte ustasından Kayseri yağlaması tarifi
Çocukların yeni alışkanlığı! X2 hız tehlikesi
Çocukların yeni alışkanlığı! X2 hız tehlikesi
11 ayın sultanına özel yemek tarifleri!
11 ayın sultanına özel yemek tarifleri!
Fatih’te 3 katlı binada yangın: 1 ölü
Fatih'te 3 katlı binada yangın: 1 ölü
Pideden çıkan hayrete düşürdü!
Pideden çıkan hayrete düşürdü!
Ankara’nın bebek kuğuları
Ankara’nın bebek kuğuları
Karnından çıkan hayrete düşürdü
Karnından çıkan hayrete düşürdü
Anıl Aci’nin hayatını kaybettiği kaza...
Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kaza...
Daha Fazla Video Göster