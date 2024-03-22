Tamire gelen arabayla kaza yaptı! Emanet lüks araçla 2 iş yerine girdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre oto tamircide çalışan biri kişi, tamir için kendisine verilen lüks otomobille hız yaptı. Kontrolden çıkan araç, iki iş yerine girdi. Dükkanlarda bulunanlar ölümden döndü.

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