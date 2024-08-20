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"Tamirciyim" dedi 6 dakikada 5 bin liralık hırsızlık yaptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 14:17
Güncelleme:20.08.2024 14:17
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, girdiği camide tornavidayla sadaka kutusunu açarak içerisindeki 5 bin lirayı 6 dakikada çaldı. Hırsız kendisini fark eden kişiyi ise "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Tamirciyim dedi, 5 bin liralık hırsızlık yaptı
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