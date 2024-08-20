"Tamirciyim" dedi 6 dakikada 5 bin liralık hırsızlık yaptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, girdiği camide tornavidayla sadaka kutusunu açarak içerisindeki 5 bin lirayı 6 dakikada çaldı. Hırsız kendisini fark eden kişiyi ise "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.