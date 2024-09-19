20 Eylül 2024, Cuma
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Tamir için çatıya çıktı kalp krizi geçirdi!
Sivas'ta tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki adam kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla kayda alması ve izlemesi dikkat çekti. Yoğun bakıma alınan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.