07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı |Video

Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı |Video

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2021 15:38
Güncelleme:07.05.2021 15:44
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, cuma namazını sosyal mesafeye uyarak kıldı.

Diyarbakır'da vatandaşlar evlerinin yakınında bulunan camilere giderek cuma namazını eda etti.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeni ile tedbirlerini alan vatandaşlar maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ederek namazlarını kıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
Tam kapanmada sosyal mesafeye uygun cuma namazı
'Çocukların ses yapıyor' kavgası kanlı bitti
'Çocukların ses yapıyor' kavgası kanlı bitti
Evi çalınmak istenen aile A Haber’de
Evi çalınmak istenen aile A Haber’de
Bebeklerde Kovid-19 tedavisi nasıl yapılıyor?
Bebeklerde Kovid-19 tedavisi nasıl yapılıyor?
Cumartesi günü pazarlar açık mı?
Cumartesi günü pazarlar açık mı?
Dinleyenleri şaşkına uğrattı
Dinleyenleri şaşkına uğrattı
Kahraman komşu A Haber'de
Kahraman komşu A Haber'de
Büyük vurgun! Piyasa değeri 40 milyon
Büyük vurgun! Piyasa değeri 40 milyon
Dehşeti 3 kelimeyle anlattı!
Dehşeti 3 kelimeyle anlattı!
Çılgına dönen kadınlar kamerada!
Çılgına dönen kadınlar kamerada!
Ormanda kaybolan kadın 6 ay sonra...
Ormanda kaybolan kadın 6 ay sonra...
İnsanlık ölmüş! O anlar kamerada
İnsanlık ölmüş! O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster