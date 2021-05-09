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Tam kapanma vaka sayılarını düşürdü! 1. sırada yer alan Samsun risk haritasında 40. sıraya geriledi | Samsun'da vaka sayılarında son durum
Tam kapanma olumlu sonuç vermeye başladı, birçok kentte vaka sayısı düştü. Daha önce koronavirüs risk haritalarında birinci sırada olan Samsun'da vaka sayılarının düştüğü o kentlerden biri. Son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Türkiye'de şubat ve mart aylarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ilk sırada bulunan Samsun, aşılama ve alınan önlemler sayesinde nisan ayında 40. sıraya geriledi.