Tam kapanma vaka sayılarını düşürdü! 1. sırada yer alan Samsun risk haritasında 40. sıraya geriledi | Samsun'da vaka sayılarında son durum

Tam kapanma olumlu sonuç vermeye başladı, birçok kentte vaka sayısı düştü. Daha önce koronavirüs risk haritalarında birinci sırada olan Samsun'da vaka sayılarının düştüğü o kentlerden biri. Son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Türkiye'de şubat ve mart aylarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ilk sırada bulunan Samsun, aşılama ve alınan önlemler sayesinde nisan ayında 40. sıraya geriledi.