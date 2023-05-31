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Tam 17 gün kafasında bidonla gezdi

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Giriş: 31.05.2023 06:55
Slovakya'daki Milli Park Raj'da kafasında plastik bidonla gezen ayı, 17 gün sonra doğa koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Veteriner kontrolünün ardından tekrar doğaya bırakına ayının, yaban domuzları için bırakılan 30 litrelik bidondaki mısırı yemek isterken kafasını bidona sıkıştırdığı belirledi.
Tam 17 gün kafasında bidonla gezdi
Tam 17 gün kafasında bidonla gezdi
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