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Talihsiz miniğin annesi Yasemin Acar çocuğu Muhammed’in durumunu anlattı

DHA
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Giriş: 25.07.2022 18:21
Güncelleme:25.07.2022 18:23
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi 48 yaşındaki Yasemin A., yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. 3 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirten Yasemin A., "Sürekli bana gönderilmesini bekledim. 3 yıl içerisinde verdiğim dilekçeler bende duruyor. 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıkarttım. 3 yıldır benim çocuğum bulunmadı. Savcıya kadar şikayet ettim 2 yıl önce. Gemlik'ten, Şile'den, Antalya'dan 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıktı. Ben çocuğumu bu durumda bulacağımı zaten tahmin bile etmiyordum" şeklinde konuştu.
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