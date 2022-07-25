Talihsiz miniğin annesi Yasemin Acar çocuğu Muhammed’in durumunu anlattı

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi 48 yaşındaki Yasemin A., yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. 3 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirten Yasemin A., "Sürekli bana gönderilmesini bekledim. 3 yıl içerisinde verdiğim dilekçeler bende duruyor. 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıkarttım. 3 yıldır benim çocuğum bulunmadı. Savcıya kadar şikayet ettim 2 yıl önce. Gemlik'ten, Şile'den, Antalya'dan 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıktı. Ben çocuğumu bu durumda bulacağımı zaten tahmin bile etmiyordum" şeklinde konuştu.

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