29 Aralık 2021, Çarşamba
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Talihsiz gencin acı sonu! Yan baktın deyip öldürdü
İstanbul Pendik'te 27 yaşındaki Emre Candan'ın ölümü kahretti. Genç adam, iki arkadaşıyla ATM'den para çekerken bir grubun saldırısına uğradı. Kendini korumak isteyen genç 'Yan baktın' kavgası sırasında bıçaklanarak öldürüldü.