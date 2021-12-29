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Talihsiz gencin acı sonu! Yan baktın deyip öldürdü

DHA
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Giriş: 29.12.2021 12:36
İstanbul Pendik'te 27 yaşındaki Emre Candan'ın ölümü kahretti. Genç adam, iki arkadaşıyla ATM'den para çekerken bir grubun saldırısına uğradı. Kendini korumak isteyen genç 'Yan baktın' kavgası sırasında bıçaklanarak öldürüldü.
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