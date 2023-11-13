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Taksim’deki terör saldırısının 1. yılı! Taksim şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı

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Giriş: 13.11.2023 16:44
Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının üzerinden tam 1 yıl geçti. O hain saldırıda 81 kişi yaralanırken 6 kişi de şehit olmuştu. Hayatını kaybedenler arasında Adem - Elif Topkara çifti de vardı. Acılı baba tam bir senenin ardından ilk kez konuştu, "öldüklerini çocuklarına halen söyleyemedik" dedi.
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