04 Ağustos 2024, Pazar
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Taksim’de yerli ve yabancı turistlerin sıcak ile imtihanı
İstanbul’un turistik mekanlarından Taksim, sıcak havaya rağmen tıka basa doldu. Kavurucu sıcaktan dolayı yerli ve yabancı turistler gölgelik yer ararken, bazıları ise şemsiye ile korundu.