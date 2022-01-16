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Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi; görenler şaşkına döndü

DHA
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Giriş: 16.01.2022 11:43
Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı. Tasmayla dolaştırılan sevimli gelincik ilgi odağı oldu. İspanyol turist bir aylıkken aldığı gelinciği, arkadaşının köpeğinin emzirerek beslediğini söyledi.
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