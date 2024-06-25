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Taksim'de taşkınlık çıkartan şüpheli güven timleri tarafından gözaltına alındı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 09:45
Güncelleme:25.06.2024 09:45
Taksim'de bağırarak koşan ve etrafa tehditler savuran şüpheli, meydanda görev yapan güven timleri tarafından gözaltına alındı.
Taksim’de taşkınlık çıkartan şüpheli gözaltına alındı
Taksim'de taşkınlık çıkartan şüpheli gözaltına alındı
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