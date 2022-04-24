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Taksim'de taciz! Vatandaşlar kadınların fotoğrafını çeken sapığı darp etti

İHA
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Giriş: 24.04.2022 15:13
Taksim'de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıs Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı.
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