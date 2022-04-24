24 Nisan 2022, Pazar
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Taksim'de taciz! Vatandaşlar kadınların fotoğrafını çeken sapığı darp etti
Taksim'de iki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıs Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı.