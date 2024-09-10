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Taksim’de polis ekiplerinden helikopter destekli huzur uygulaması!

Taksim’de polis ekiplerinden helikopter destekli huzur uygulaması!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 23:30
Taksim’de polis ekipleri tarafından helikopter destekli ‘Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorgulaması yapılırken, araçlar ise didik didik arandı.
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