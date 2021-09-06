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Taksim’de otelden hırsızlık yapan şahıs kameralara yakalandı

İHA
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Giriş: 06.09.2021 12:01
Güncelleme:06.09.2021 12:17
Taksim’de bir Kuveytli, otelde konaklayan Suriyeli askerin telefonunu ve parasını çaldı. Hırsız, polis ekipleri tarafından Taksim’de kıskıvrak yakalandı. Olay, Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek şahıs Taksim’de bulunan bir otelde, Katar’da görev yaptığı öğrenilen Suriyeli askerin 2 telefonu, 600 Euro ve 5 bin lirasını çaldı. Suriyeli asker durumu fark edince polise haber verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı B Bölge Güven Timleri şikayet üzerine hemen inceleme başlattı. Hırsız aynı gün ekipler tarafından Taksim Meydanı’nda yakalanarak etkisiz hale getirildi. Suriyeli asker, yabancı uyruklu hırsızdan şikayetçi oldu. Ekipler hırsızın üzerini aradı. Arama sonucu şahsın üzerinden yalnızca 2 telefon çıktı ancak paralara ulaşılamadı.
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