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Taksim'de kuş uçurtulmuyor | Ekipler kamera başında meydanı CANLI takip ediliyor

İHA
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Giriş: 31.12.2021 21:26
Güncelleme:31.12.2021 21:27
Yeni yıla saatler kala Taksim’de mobil komuta merkezi kuruldu. Mobil komuta merkezinde kameraların çektiği görüntüler 8 güvenlik ekibi tarafından anbean izlenerek olaylara anında müdahale edilecek.

Asayiş olaylarına anında müdahale için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul'un her noktasını anbean izliyor.

Ekipler, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kurdu. Mobil komuta merkezinde kameraların çektiği görüntüler, 8 güvenlik ekibi tarafından monitörlerden anbean izlenerek olaylara anında müdahale ediliyor.

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