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Taksim'de kadın dilenci, turistlerden aldığı parayı döviz bürosunda TL'ye çevirdi

Taksim'de kadın dilenci, turistlerden aldığı parayı döviz bürosunda TL'ye çevirdi

İHA
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Giriş: 05.08.2024 11:00
Beyoğlu'nda turistlerden para isteyen dilenci kadın, toplandıklarını döviz bürosunda Türk Lirası'na çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.
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