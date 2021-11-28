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Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak anbean kamerada | Video izle

İHA
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Giriş: 28.11.2021 11:58
Taksim’de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, aldığı darbeler sonucu kısmi felç olan Zehra Meraklı, “Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor” dedi.
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