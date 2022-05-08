08 Mayıs 2022, Pazar
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Taksim’de dehşet anları: “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı
Taksim Cumhuriyet Altgeçidinin üstüne çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, yanına yaklaşan bir kişiye “Abi ben öleceğim” dedikten sonra aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten yola düşerek yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.