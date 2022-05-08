08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Taksim’de dehşet anları: “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı

Taksim’de dehşet anları: “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2022 14:03
Taksim Cumhuriyet Altgeçidinin üstüne çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, yanına yaklaşan bir kişiye “Abi ben öleceğim” dedikten sonra aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten yola düşerek yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
“Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı
“Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı
Şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!
Şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!
Kastamonu’da sel felaketi korku saldı!
Kastamonu'da sel felaketi korku saldı!
Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti!
Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti!
Onlar da yaban hayatının anneleri
Onlar da yaban hayatının anneleri
Yaren leylek kuluçkaya yattı!
Yaren leylek kuluçkaya yattı!
Trabzon’da gülümseten anlar! Böyle seslendi
Trabzon'da gülümseten anlar! Böyle seslendi
Yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!
Yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!
Gözde Türker meğer estetik harikasıymış!
Gözde Türker meğer estetik harikasıymış!
7 yıl sonra ilk ayin
7 yıl sonra ilk ayin
Rus oligarklar Türkiye’de
Rus oligarklar Türkiye'de
Bugün bazı yollar kapatılacak
Bugün bazı yollar kapatılacak
Daha Fazla Video Göster