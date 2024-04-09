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Taksim’de dağcıları andıran işçiler yürekleri ağza getirdi

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Giriş: 09.04.2024 11:47
Taksim’de 8 katlı bir otelin dış cephesini boyayan işçilerin dağcıları andıran görüntüsü dikkat çekti. O anlar yürekleri ağza getirirken, işçilerin çalışması kameralara yansıdı.
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