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Taksim’de akıl almaz silahlı yol isteme kavgası kamerada: Otomatik silahla bacağından vurdu

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Giriş: 05.09.2023 14:07
Taksim’de motosikletle ters yönde seyreden şahıs önündekilerden korna çalarak yol isteyince ortalık karıştı. Şahıs kendisini devirip yere düşüren adamı otomatik silahla bacağından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalanan şahsın 44 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Husumetlileri olduğu için otomatik silah taşıdığını söyleyen saldırgan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kullandığı motosikletin ise çalıntı ve plakası olduğu tespit edildi
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