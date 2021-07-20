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Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!

DHA
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Giriş: 20.07.2021 09:47
Ayasofya Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. İkinci katı kadınlara ayrılan cami tamamen dolarken, vatandaşların büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı.
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