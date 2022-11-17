17 Kasım 2022, Perşembe
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Taksim saldırısındaki yaralıların son durumu nasıl?
İstanbul Beyoğlu’ndaki terör saldırısında yaralananlar birer birer taburcu ediliyor. Yoğun bakımda tedavileri süren altı hastanın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri ise A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.