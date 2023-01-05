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Taksim metrosunda yolcu raylara düştü: Seferler durdu

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Giriş: 05.01.2023 14:18
Taksim Metro istasyonunda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İtfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı..
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
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