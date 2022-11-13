Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama mı oldu? Son durum ne? Terör saldırısı mı? Video İzle

Son dakika haberi... Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Pazar günü olması kalabalık bir ortamda olması aklımıza istemediğimiz bazı soruların cevaplarını veriyor. Bunun bir terör olayı olduğu konusunda soru işaretleri oluşuyor. Ama net bir şey söylememek lazım." dedi.

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