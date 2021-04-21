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Taksim Camii mahyalar ile süslendi! Kartpostallık görüntüler...

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Giriş: 21.04.2021 23:49
Güncelleme:21.04.2021 23:55
Taksim Meydanı'nda 2017'de yapımına başlanan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan caminin minarelerine asılan "Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı. Yakılan mahyalar görsel şölen oluşturdu.

Taksim'de yapımı devam eden ve açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camii'nin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı.

Taksim Camii'ndeki 'Hoş Geldin Şehri Ramazan' mahyası drone ile havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi.

Açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camii'nin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı.

'Hoş geldin Şehr-i Ramazan' yazılı mahyalar görenleri kendine hayran bıraktı.

Akşam drone ile görüntülenen Taksim Camii'ndeki mahyalar ile İstanbul manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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