16 Kasım 2022, Çarşamba
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Taksim bombacısını Edirne'ye götürmeyi planlayan şüphelinin görüntüsü ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Teröristi yurtdışına kaçması için Edirne'ye götürmeyi planlayan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.