04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Takside unutulmaz an: Bebek aracın içinde dünyaya gözlerini açtı
Takside unutulmaz an: Bebek aracın içinde dünyaya gözlerini açtı

Takside unutulmaz an: Bebek aracın içinde dünyaya gözlerini açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 10:32
Adana'da bir taksi yolculuğu, unutulmaz bir ana sahne oldu. Duraktan gelen acil çağrı üzerine hareket eden şoförün aracına binen hamile kadın hastane yolunda bebeğini dünyaya getirdi. Kordon bağı araçta kesilerek hastaneye alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoför ailenin bundan sonraki taksi yolculuklarından ücret almayacaklarını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Takside unutulmaz an: Bebek aracın içinde dünyaya gözlerini açtı
Yayaya çarpan otomobil 1 kişinin ölümüne neden oldu
Yayaya çarpan otomobil 1 kişinin ölümüne neden oldu
İstanbul’da 150 engelliye akülü sandalye desteği
İstanbul’da 150 engelliye akülü sandalye desteği
Motosikletli köpekle birlikte savruldu
Motosikletli köpekle birlikte savruldu
19 yıllık gassal görevini uyguIamalı anlattı!
19 yıllık gassal görevini uyguIamalı anlattı!
Balıkçı teknesinin dev dalgalarla mücadelesi!
Balıkçı teknesinin dev dalgalarla mücadelesi!
Makas atarak trafiği tehlikeye attı!
Makas atarak trafiği tehlikeye attı!
Kars’ta renk tonuna bürünen ağaçlar mest etti
Kars'ta renk tonuna bürünen ağaçlar mest etti
Minik öğrenciler patili dostlarını ziyaret etti
Minik öğrenciler patili dostlarını ziyaret etti
Evine kurduğu özel sistemle uyuşturucu üretirken yakalandı
Evine kurduğu özel sistemle uyuşturucu üretirken yakalandı
Bu tesiste para geçmiyor
Bu tesiste para geçmiyor
Terk edilmiş otomobil alev alev yandı
Terk edilmiş otomobil alev alev yandı
Tokat’ta jandarma denetiminde ilginç anlar
Tokat’ta jandarma denetiminde ilginç anlar
Daha Fazla Video Göster