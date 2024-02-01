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Takside kan donduran olay! Acıyıp arabasına aldı! Şimdi hayat mücadelesi veriyor

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Giriş: 01.02.2024 12:51
İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü, soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.
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