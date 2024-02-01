Takside kan donduran olay! Acıyıp arabasına aldı! Şimdi hayat mücadelesi veriyor

İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü, soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.