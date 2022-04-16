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Taksiciye müşteri eziyeti! Direksiyondaki şoföre tekmeli tokatlı saldırı saniye saniye kamerada

DHA
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Giriş: 16.04.2022 16:21
İstanbul'da bir taksici ile yolcu arasındaki tartışma şaşkına çevirdi. Nişantaşı'ndan taksiye binen kadın yolcu bir müddet sonra taksimetre parasını ödemek istemeyince şoför direksiyonu karakola doğru çevirdi. Kadın yolcu ise gözü dönerek, şoföre tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.
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