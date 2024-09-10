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Taksici müşterinin kredi kartından 25 bin lira çekti

Taksici müşterinin kredi kartından 25 bin lira çekti

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 10:24
İstanbul Fatih'te bir taksi sürücüsü yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken toplu taşıma kullanım belgesi de iptal edildi.
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