Taksici müşterinin kredi kartından 25 bin lira çekti

İstanbul Fatih'te bir taksi sürücüsü yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken toplu taşıma kullanım belgesi de iptal edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN