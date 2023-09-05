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Taksici ile iki kadın arasında kavga çıktı! O anlar kamerada...

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Giriş: 05.09.2023 04:59
İstanbul'da taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlar taksiciye tekme ile saldırırken, araya diğer taksiciler girdi. O anlar kameraya böyle yansıdı...
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